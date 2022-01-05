Розгромлений аеропорт в Алмати покинули протестувальники: відео

Влада назвала звільнення аеропорту початком "антитерористичної операції".

Учасники акцій протесту, які відбуваються в Казахстані, покинули міжнародний аеропорт Алмати, який було захоплено та розгромлено в середу, 5 січня.

Як повідомляє видання KazTAG, на даний час на території аеропорту немає ні протестувальників, ні силовиків.

За словами очевидців, в приміщенні терміналу видно вибиті шибки, на підлозі - розбите скло, уламки, маски та сміття. У повітряній гавані увімкнуто сигналізацію.

У мережі публікують відео із розгромленого аеропорту.

Звільнення цього об’єкту влада найбільшого міста Казахстану назвала початком антитерористичної операції.

Раніше президент країни Касим-Жомарт Токаєв прямо назвав учасників акцій протесту “терористичними бандами”, які захоплюють важливі інфраструктурні об’єкти. Зокрема, він заявив про 5 захоплених “терористами” повітряних суден.

За даними видання, на летовищі наразі перебуває один літак, в якому є пасажири.

Нагадаємо, у Казахстані під час масових протестів загинули 8 поліцейських та один солдат Національної гвардії.

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