"У найкращих традиціях Азара": відомого футболіста висміяли через надмірну вагу (фото)

"У найкращих традиціях Азара": відомого футболіста висміяли через надмірну вагу (фото)

Туран повернувся на футбольне поле після серйозної травми.

У рамках 20 туру чемпіонату Туреччини "Галатасарай" на своєму полі мінімально поступився "Гіресунспору" - 0:1 .

Під час другого тайму на поле вийшов Арда Туран. Турок вперше з 19 серпня з'явився на полі, коли отримає травму гомілкостопу.

Турану не вдалося допомогти команді уникнути поразки, але все одно став об'єктом для жартів із боку фанатів.

Кадри з 34-річним екс-хавбеком Барселони та Атлетіко стали вірусними. Річ у тім, що досвідчений ветеран вочевидь перебуває не в кращій фізичній формі.

Arda Turan has been eating a lot of Kebab instead of training , I guess ! #ardaturan #Galatasaray pic.twitter.com/ejnMhj4xqn — Turkishsoccer.com-Turkey Football (@turkishsoccer) January 8, 2022

"Його живіт повернувся на поле раніше, ніж він", "Настав час на пенсію" "У найкращих традиціях Едена Азара", - критикують Турана фанати.

У турнірній таблиці чемпіонату Туреччини "Галатасарай" йде на 11-му місці, маючи 27 очок.

Турецький клуб відстає від лідируючого "Трабзанспору" на 22 бали.

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