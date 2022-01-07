Небезпечний жарт: зірки ПСЖ познущалися з партнера по команді (відео)

Футболісти мало не втопили телефон Верратті.

Зірки ПСЖ небезпечно пожартували з 29-річного італійського півзахисника паризького клубу Марко Верратті.

Кіліан Мбаппе, Маркіньос і Леандро Паредес після важкого тренування вирішили сходити до басейну на базі клубу, прихопивши із собою телефон італійця. Футболісти зі сміхом перекидали його один одному в басейні, ризикуючи втопити апарат.

Сам Марко в цей час стояв біля борту і марно просив одноклубників повернути його телефон.

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