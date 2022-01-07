Ірина Федишин випустила пісню-побажання про Різдво

Співачка представила трек "Щасливого Різдва" з нагоди свята.

Українська співачка Ірина Федишин вирішила підняти фанатам настрій та випустила новий сингл.

Так, виконавиця представила пісню "Щасливого Різдва", де привітала шанувальників з Різдвом та Новим роком. Автором слів та музики виступив Богдан Кучер. А відео супроводжували кадри Федишин з чоловіком та синами біля ялинки.

"Друзі, вітаю вас з різдвяними святами! Різдво - це свято, яке сповнене великою радістю народженням маленького Божого дитятка. Нехай радість, злагода, любов завітають до кожної хати. Нехай за столом збереться уся родина! Нехай у кожному домі лунає весела коляда! Щасливого вам Різдва", – побажала зірка.

У коментарях фанати знаменитості зізналися, що у захопленні від святкової пісні кумирки.

Просто неймовірно! Дуже гарна різдвяна пісня! І вас з Різдвом Христовим! Щастя вашій сім'ї!

Дуже-дуже зворушлива пісня. Мурашки по тілу від такої пісні

Неперевершена як завжди ви Іринко! Просто душа радіє від такої гарної пісеньки! Браво!!! Щасливого Різдва!!!

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