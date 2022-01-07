Президент Казахстану заявив про стабілізацію ситуації в окремих районах країни

Президент Казахстану заявив про стабілізацію ситуації в окремих районах країни

На думку Токаєва, введення режиму надзвичайного стану дає результати.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що в окремих районах країни, де вирували протести від початку 2022 року, стабілізувалася ситуація. На його думку, введення режиму надзвичайного стану дає результати.

Таку заяву він зробив 7 січня під час звернення до народу.

"Вчора (6 січня. - Ред.) ситуація у містах Алмати, Актобе та Алматинській області стабілізувалася. Введення режиму надзвичайного стану дає результати. У всій країні відновлюється конституційна законність", - висловився він.

Токаєв каже, що в Алмати під час протестів постраждали не лише адміністративні будинки, а й особисте майно мирних жителів, а також цивільні особи та військові. За його словами, "антитерористична операція" в Казахстані триває і всіх причетних до протестів, як він запевнив, буде притягнуто до відповідальності.

"Силами поліції, національної гвардії та армії проводиться масштабна та злагоджена робота з наведення правопорядку відповідно до Конституції", - додав президент країни.

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Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на ураження без попередження.

Також він повідомив, що в окремих районах країни відновлять доступ до Інтернету і поетапно буде зніматися режим надзвичайного стану.

Як повідомлялося, у Казахстані на початку січня розпочалися протести через ціну на газ.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.

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