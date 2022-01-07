Опасная шутка: звезды ПСЖ поиздевались над партнером по команде (видео)

Футболисты чуть ли не утопили телефон Верратти.
Звезды ПСЖ опасно пошутили над 29-летним итальянским полузащитником парижского клуба Марко Верратти.
Килиан Мбаппе, Маркиньос и Леандро Паредес после тяжелой тренировки решили сходить в бассейн на базе клуба, прихватив с собой телефон итальянца. Футболисты со смехом бросали его друг другу в бассейне, рискуя утопить аппарат.
Сам Марко в это время стоял у борта и тщетно просил одноклубников вернуть его телефон.
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