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Компания SpaceX провела первый в этом году запуск ракет для всемирной Интернет-сети

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Компания SpaceX провела первый в этом году запуск ракет для всемирной Интернет-сети

Фото із соцмереж

На орбиту отправились 49 спутников. Доставила их ракета-носитель Falcon 9.

Компания SpaceX Илона Маска провела первый в этом году запуск спутников для всемирного интернет-покрытия Starlink.

Об этом сообщили в пресс-службе SpaceX.

Запуск состоялся со стартового комплекса центра Кеннеди во Флориде. На орбиту отправились 49 спутников. Доставила их ракета-носитель Falcon 9.

Отметим, что компания SpaceX уже вывела на околоземную орбиту около двух тысяч спутников. В общей сложности всемирная Интернет-сеть будет состоять из 30 тысяч спутников.

Напомним, что за сутки Илон Маск разбогател почти на 34 млрд долларов.

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