Компания SpaceX провела первый в этом году запуск ракет для всемирной Интернет-сети

На орбиту отправились 49 спутников. Доставила их ракета-носитель Falcon 9.
Компания SpaceX Илона Маска провела первый в этом году запуск спутников для всемирного интернет-покрытия Starlink.
Об этом сообщили в пресс-службе SpaceX.
Запуск состоялся со стартового комплекса центра Кеннеди во Флориде. На орбиту отправились 49 спутников. Доставила их ракета-носитель Falcon 9.
Отметим, что компания SpaceX уже вывела на околоземную орбиту около двух тысяч спутников. В общей сложности всемирная Интернет-сеть будет состоять из 30 тысяч спутников.
Liftoff! pic.twitter.com/UKW3ab4vai— SpaceX (@SpaceX) January 6, 2022
Напомним, что за сутки Илон Маск разбогател почти на 34 млрд долларов.
Читайте также:
- Tesla за год доставила почти миллион электромобилей, а в четвертом квартале установила новый рекорд.
- В Одесской области при загадочных обстоятельствах в воинской части погиб солдат-контрактник.
- В Днепре за 40 минут сгорело двухэтажное частное здание.