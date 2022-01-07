Аплодировал весь стадион: украинец выбил победителя Лиги Европы из Кубка Испании

Милованов отметился вторым голом в сезоне.
В четверг, 6 января, в рамках 1/16 финала Кубка Испании "Вильярреал" отправился в гости к "Спортингу Хихону" и потерпел поражение 2:1.
Гости первыми открыли счет, однако "Спортинг" сумел сравнять, а впоследствии и вырвал победу.
Победный гол на 88-й минуте забил украинский защитник Богдан Милованов.
- Благодаря этой победе, команда украинца отправилась в следующий этап турнира.
- Этот гол стал вторым для украинца за испанский клуб в 17 матчах этого сезона.
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