За сутки Илон Маск разбогател почти на 34 млрд долларов: как это произошло

За сутки Илон Маск разбогател почти на 34 млрд долларов: как это произошло

Акции Tesla выросли в цене на 13,5%.

Состояние директора американской компании Tesla Илона Маска выросло за сутки на 33,8 млрд долларов.

Об этом сообщает Markets Insider.

Состояние американца увеличилось после информации о том, что в 2021 году Тesla установила рекорд по доставкам электрокаров. Клиенты получили 936 172 машин. В течение прошлого года рост поставок электромобилей составил 87%. Это превзошло угрозы экспертов. "Великолепная работа команды Tesla по всему миру!", – прокомментировал новость Маск в Twitter.

Рост доставок стал возможным, в частности, завода Tesla в Шанхае, который имеет высокую производственную мощность. Производимые в Китае автомобили экспортируют в Европу и некоторые страны Азии.

Следует заметить, что после этой новости акции Tesla выросли в цене на 13,5% до $1 199,78. Это прибавило 144 млрд долларов рыночной стоимости.

В настоящее время общую стоимость состояния Илона Маска оценивают в 304 млрд долларов. Между тем у Джеффа Безоса 196 млрд долларов: он занимает второе место в рейтинге самых богатых людей мира.

Как сообщалось, по версии издания Time, человеком года-2021 стал американский бизнесмен, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск. Сейчас миллиардер к тому же самый богатый человек за всю историю.

Кроме того, британское издание Financial Times назвало Маска "Человеком года-2021".

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