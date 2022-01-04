За добу Ілон Маск розбагатів майже на 34 млрд доларів: як це сталося

Акції Tesla зросли у ціні на 13,5%.
Статки директора американської компанії Tesla Ілона Маска зросли за добу на 33,8 млрд доларів.
Про це повідомляє Markets Insider.
Статки американця збільшилися після інформації про те, що у 2021 році Тesla встановила рекорд з доставок електрокарів. Клієнти отримали 936 172 машини. Протягом минулого року зростання постачання електромобілів склало 87%. Це перевершило прогрози експертів. "Чудова робота команди Tesla по всьому світу!" - прокоментував новину Маск у Twitter.
Зростання доставок стало можливим, зокрема заводу Tesla в Шанхаї, який має високу виробничу потужність. Вироблені в Китаї автомобілі експортують до Європи та деяких країн Азії.
Слід зауважити, що після цієї новини акції Tesla, зросли у ціні на 13,5% до $1 199,78. Це додало 144 млрд доларів ринкової вартості.
Наразі загальну вартість статків Ілона Маска оцінюють у 304 млрд доларів. Тим часом Джефф Безос має 196 млрд доларів: він посідає другу сходинку у рейтингу найзаможніших людей світу.
Як повідомлялося, за версією видання Time, людиною року-2021 став американський бізнесмен, засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск. Наразі мільярдер до того ж є найбагатшою людиною за всю історію.
Крім того, британське видання Financial Times назвало Маска "Людиною року-2021".
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