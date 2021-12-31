Майже пів мільйона Tesla Model 3 та Model S потрапили під відкличну кампанію

У автомобілів знайшли дефект камери заднього виду та фіксатора багажника.

Компанія Tesla заявила, що більш ніж 475 тисяч автомобілів потрапили під відкличну кампанію. Вся справа в тому, що в автомобілях знайшли дефекти пов’язані з роботою фіксаторів багажника та камери заднього виду.

Під кампанію потрапили всі автомобілі Tesla Model 3 випущені з 2017 року по 2020 рік, а також деяка частина Model S. Про це повідомляє портал Barron’s.

Деякі машини Model 3 мають ризик залишитись без камери заднього виду, яка наразі є обов’язковою опцією у США. Ця проблема виникає через те, що на заводі неправильно проклали сигнальний кабель і при кожному відкритті багажника він потроху перетирається.

А ось у автомобілях Tesla Model S випущених з 2014 року по 2020 рік все трохи серйозніше. Там в будь-який момент може перестати працювати фіксатор переднього багажника і під час руху він може просто відкритись, що дуже небезпечно.

Тож до дилера тепер повинні повернутися 356 309 Model 3 та 119 109 екземплярів Model S. Найцікавіше те, що власники таких автомобілів є і в Україні, а офіційного представництва Tesla в нашій країні немає. Тож, їм доведеться виправляти ці дефекти за власний кошт, чи їхати до найближчого офіційного сервісного центру, який розташований у Польщі.

Нагадаємо, нещодавно у електромобілів Tesla власники виявили нову проблему.