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У електромобілів Tesla власники виявили нову проблему

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У електромобілів Tesla власники виявили нову проблему

Associated Press

Вперше її побачили в 2016 році.

Власники електромобілів Tesla зіткнулися з новою проблемою.

Про це повідомляє Autoevolution.

Зазначається, що автомобілісти виявили те, що електрокари почали іржавіти. Незважаючи на те, що в основному Tesla збирають із пластику та алюмінію, на бамперах та в підкапотному просторі все одно з'являються іржаві ділянки.

Першим із цією проблемою зіткнувся власник Tesla Model S ще у 2016 році. Він виявив іржу на передньому бампері автомобіля. Виявилося, що на пластиковому елементі з'явилася корозія через те, що у конструкції були незахищені сталеві елементи. Тоді навіть сервісний центр Tesla визнав проблему.

© autoevolution.com
autoevolution.com
© autoevolution.com
autoevolution.com

Тільки за 2016 рік було виявлено ще 10 аналогічних ситуацій, коли через сталевий підсилювач бампера на весь елемент поширювалася іржа. Однак, судячи з усього, в компанії досі не вирішили цю проблему — користувачі продовжують скаржитися на Tesla, що іржавіють.

Останній подібний випадок було зафіксовано у поточному 2021 році.

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