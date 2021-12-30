У електромобілів Tesla власники виявили нову проблему

Вперше її побачили в 2016 році.

Власники електромобілів Tesla зіткнулися з новою проблемою.

Про це повідомляє Autoevolution.

Зазначається, що автомобілісти виявили те, що електрокари почали іржавіти. Незважаючи на те, що в основному Tesla збирають із пластику та алюмінію, на бамперах та в підкапотному просторі все одно з'являються іржаві ділянки.

Першим із цією проблемою зіткнувся власник Tesla Model S ще у 2016 році. Він виявив іржу на передньому бампері автомобіля. Виявилося, що на пластиковому елементі з'явилася корозія через те, що у конструкції були незахищені сталеві елементи. Тоді навіть сервісний центр Tesla визнав проблему.

autoevolution.com

autoevolution.com

Тільки за 2016 рік було виявлено ще 10 аналогічних ситуацій, коли через сталевий підсилювач бампера на весь елемент поширювалася іржа. Однак, судячи з усього, в компанії досі не вирішили цю проблему — користувачі продовжують скаржитися на Tesla, що іржавіють.

Останній подібний випадок було зафіксовано у поточному 2021 році.

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