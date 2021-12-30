У электромобилей Tesla владельцы обнаружили новую проблему

Впервые ее увидели в 2016 году.

Владельцы электромобилей Tesla столкнулись с новой проблемой.

Об этом сообщает AutoEvolution.

Отмечается, что автомобилисты обнаружили, что электрокары начали ржаветь. Несмотря на то, что в основном Tesla собирают из пластика и алюминия, на бамперах и подкапотном пространстве все равно появляются ржавые участки.

Первым с этой проблемой стал хозяин Tesla Model S еще в 2016 году. Он обнаружил ржавчину на переднем бампере автомобиля. Оказалось, что на пластиковом элементе появилась коррозия из-за того, что в конструкции были незащищены стальные элементы. Тогда даже сервисный центр Tesla признал проблему.

autoevolution.com

autoevolution.com

Только за 2016 год было обнаружено еще 10 аналогичных ситуаций, когда из-за стального усилителя бампера на весь элемент распространялась ржавчина. Однако, судя по всему, в компании до сих пор не решили эту проблему — пользователи продолжают жаловаться на ржавеющие Tesla.

Последний подобній случай был зафиксирован в текущем 2021 году.

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