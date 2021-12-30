Хочет поединка против чемпиона: промоутер рассказал о планах Ломаченко

Украинец настаивает на переговорах по организации боя с Камбососом.

Эксчемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко имеет свой следующий поединок провести против абсолютного чемпиона мира австралийца Джорджа Камбососа.

Об этом заявил президент промоутерской компании TopRank Тодд Дебеф, сообщает Boxingnews 24.

"Ломаченко дал нам явно понять, что ему нужен бой против Камбососа. Он нам ясно сказал, что это тот поединок, на который он настроен.

И мы постараемся это сделать. Обсуждаем со стороной Камбососа бой в первой половине 2022 года. Лома хочет получить свои титулы обратно", – сказал Дебеф.

На счету Ломаченко 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. В ночь на 12 декабря Василий единогласным решением судей победил гонца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO. В активе Камбососа 20 побед (10 – нокаутом) в 20 поединках. В ночь на 28 ноября австралиец победил американца Теофимо Лопеса и отобрал у него пояса IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) в легком весе.

Читайте также:

"Увидите битву на век": экссуперник Усика назвал лучшего оппонента для Ломаченко

Промоутер готов организовать Ломаченко бой за звание абсолютного чемпиона мира, но назвал условие

Серебряный призер Олимпиады в Токио заявил, что стремится 12 раундов "надирать задницу" Ломаченко