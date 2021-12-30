Жадає поєдинку проти чемпіона: промоутер розповів про плани Ломаченка

Українець наполягає на переговорах по організацію бою з Камбососом.

Ексчемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко має свій наступний поєдинок провести проти абсолютного чемпіона світу австралійця Джорджа Камбососа.

Про це заявив президент промоутерської компанії TopRank Тодд Дебеф, повідомляє Boxingnews 24.

"Ломаченко дав нам явно зрозуміти, що йому потрібен бій проти Камбососа. Він нам чітко сказав, що це той поєдинок, на який він налаштований.

І ми намагатимемося це зробити. Обговорюємо зі стороною Камбососа бій у першій половині 2022 року. Лома хоче отримати свої титули назад", - сказав Дебеф.

На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. У ніч проти 12 грудня Василь одноголосним рішенням суддів переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. В активі Камбососа 20 перемог (10 - нокаутом) у 20 поєдинках. У ніч проти 28 листопада австралієць переміг американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього пояси IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) в легкій вазі.

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