"Увидите битву на века": экс-соперник Усика назвал лучшего оппонента для Ломаченко

Беллью считает, что украинцу следует сразиться с Джервонтой.

Бывший чемпион мира по тяжелому весу Тони Беллью поделился мнениями о возможном бою между экс-чемпионом в трех дивизионах Василием Ломаченко (16-2, 11 КО) и чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом (26-0, 24 КО).

"Это большое сражение для легкого веса. Он может сделать имя Дэвиса самым громким в боксе, если Джервонта победит Василия Ломаченко.

По пути к организации этого боя будет много препятствий, но если его устроят в 2022 году, то вы увидите битву на столетие. Мне нравятся оба бойца, и в поединке между Ломаченко и Джервонтой очень много стояло бы на кону", – цитирует Беллью DAZN.

На счету Ломаченко 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. В ночь на 12 декабря Василий единогласным решением судей победил гонца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO. В активе Дэвиса теперь 26 побед в 26 боях (24 – нокаутом). В последнем поединке американец единогласным решением судей победил мексиканца Исаака Круса, сохранив звание регулярного чемпиона мира WBA в легком весе. Суперчемпионом организации является Джордж Камбосос-младший.

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