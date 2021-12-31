У "Слузі народу" хочуть змінити назву партії — ЗМІ

Речниця "Слуги народу" своєю чергою запевняє, що про жодне перейменування партії не йдеться.

У "Слузі народу" розглядають можливість перейменування партії через падіння рейтингів та скандали довкола деяких нардепів.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

"Багато зашкварів, рейтинги падають і потрібно негатив якось перебити. Зміна назви буде цілком логічним кроком", — розповідає співрозмовник видання, але наголошує, що остаточного рішення ще не ухвалили.

Зазначається, що нова назва партії буде пов’язана "із прізвищем Зеленський''.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає. Речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук у коментарі УП запевнила, що перейменовувати партію не збираються.

"Це уже не перший раз, коли джерела з сумнівною репутацією поширюють дезінформацію про нас і нашу команду", — сказала Палійчук.

Раніше в Офісі президента розповіли, чи розпустить Зеленський Верховну Раду.

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