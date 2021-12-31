Британці назвали найкращі вживані сімейні автомобілі

Найцікавішим вибором для сім'янина стала - Skoda Octavia.

Коли сім’я зростає – це дуже добре, але водночас з цим з’являються і додаткові проблеми. Для того, щоб всіх вмістити знадобиться автомобіль, який має великий салон.

Британське видавництво WHAT CAR? створило спеціальну добірку найкращих сімейних автомобілів.

Розпочинає його популярний європейський автомобіль – Honda Civic. Від експертів він отримав 3 зірки. Головні проблеми з якими власникам авто доводиться “боротися” – це досить низька стеля, яка постійно заважає голові, незрозуміла приладова панель та досить “кусючий” цінник. Та не дивлячись на це, автомобіль дуже надійний та стане у нагоді у вашому автопарку.

Далі розглянемо Kia Cee'd – він також отримав усього 3 зірочки. Вся справа в тому, що він має досить не найкращу керованість та слабенький двигун, який зовсім не можна назвати економічним, але надійність, приємний дизайн та доволі великий салон приваблює покупців з усього світу.

Hyundai i30 – це авто добре підійде для того, щоб з комфортом пересуватись містом, завозити дітей до школи та їздити за покупками, тому він отримав від експертів 4 зірки. Головні проблеми – не досить потужний двигун та малувато місця на задніх сидіннях, але коли там стоїть два дитячих автокрісла, ця проблема звісно зникає.

Volkswagen Golf – про це авто знають майже всі водії, гарний та перевірений часом дизайн, місткий салон та непогана надійність припала до душі автомобілістам. Від британців він отримав всі 5 зірок. Головна його проблема – це ціна, в гарному стані такі авто коштують значно дорожче, ніж його конкуренти. Також, ранні версії автомобіля мали “дитячі проблеми” з АКПП, що досить сильно похитнуло репутацію Volkswagen Golf.

І наш переможець – Skoda Octavia. Автомобіль просто ідеальний для сім’янина – великий салон, потужний двигун і водночас економічний. Вона отримала також 5 зірок від експертів. Звісно є свої проблеми – наприклад, базова комплектація ну дуже скромна, були такі самі проблеми з АКПП, як і у Volkswagen Golf та все ще вже вирішити не так вже і важко.

Якщо, ви приглядаєте собі сімейне авто, радимо придивитись саме до цих машин.

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