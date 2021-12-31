Британцы назвали лучшие подержанные семейные автомобили

Самым интересным выбором для семьянина стала – Skoda Octavia.

Когда семья растет – это очень хорошо, но в то же время возникают и дополнительные проблемы. Для того чтобы всех вместить понадобится автомобиль, у которого большой салон.

Британское издательство WHAT CAR ? создало специальную подборку лучших семейных автомобилей.

Начинает его популярный европейский автомобиль - Honda Civic . От экспертов он получил 3 звезды. Главные проблемы с которыми владельцам авто приходится " бороться " - это довольно низкий потолок, постоянно мешающий голове, непонятная приборная панель и достаточно " кусающий " ценник. И не смотря на это, автомобиль очень надежный и пригодится в вашем автопарке.

Далее рассмотрим Kia Cee'd – он также получил всего 3 звездочки. Все дело в том, что у него достаточно не самая лучшая управляемость и слабый двигатель, который совсем нельзя назвать экономичным, но надежность, приятный дизайн и довольно большой салон привлекает покупателей со всего мира.

Hyundai i30 – этот автомобиль хорошо подойдет для того, чтобы с комфортом передвигаться по городу, завозить детей в школу и ездить за покупками, поэтому он получил от экспертов 4 звезды. Главные проблемы – недостаточно мощный двигатель и мало места на задних сиденьях, но когда там стоит два детских автокресла, эта проблема конечно исчезает.

Volkswagen Golf – об этом авто знают почти все водители, хороший и проверенный временем дизайн, вместительный салон и неплохая надежность пришлась по душе автомобилистам. От британцев он получил все пять звезд. Главная его проблема – это цена, в хорошем состоянии такие авто стоят гораздо дороже, чем его конкуренты. Также, ранние версии автомобиля имели " детские проблемы " с АКПП, что сильно пошатнуло репутацию Volkswagen. Golf .

И наш победитель – Skoda Octavia. Автомобиль просто идеален для семьянина – большой салон, мощный двигатель и одновременно экономичный. Она получила также пять звезд от экспертов. Конечно есть свои проблемы – например, базовая комплектация очень скромная, были такие же проблемы с АКПП, как и у Volkswagen GolfЮ но решить их не так уж и трудно.

Если вы присматриваете себе семейное авто, советуем присмотреться именно к этим машинам.

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