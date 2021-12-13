Time обрав людиною року Ілона Маска

Ім'я бізнесмена було названо під час церемонії.

За версією видання Time людиною року — 2021 став американський бізнесмен, засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск. Наразі мільярдер до того ж є найбагатшою людиною за всю історію. Станом на 13 грудня Маск залишається найбагатшою людиною на планеті за всю історію зі статком понад $250 мільярдів.

Про це пише The Time.

"Найбагатша людина світу не володіє будинком і нещодавно розпродала своє майно. Він запускає супутники на орбіту та використовує сонце. Він керує створеною власноруч машиною, що не використовує бензин і нею можна керувати без водія", — написало видання.

Ілон Маск – голова найбільшого виробника електромобілів Tesla, водночас він заснував і керує SpaceX, The Boring Company і Neuralink. Його прибуток формується коштом продажу належних йому акцій цих компаній.

Читайте також: