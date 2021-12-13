Time выбрал человеком года Илона Маска

Имя бизнесмена было названо на церемонии.

По версии издания Time человеком года – 2021 стал американский бизнесмен, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск. Сейчас миллиардер к тому же самый богатый человек за всю историю. По состоянию на 13 декабря Маск остается самым богатым человеком на планете за всю историю с состоянием свыше $250 миллиардов.

Об этом пишет The Time.

"Самый богатый человек мира не владеет домом и недавно распродал свое имущество. Он запускает спутники на орбиту и использует солнце. Он управляет созданной собственноручно машиной, не использующей бензин и ею можно управлять без водителя", — написало издание.

Илон Маск – глава крупнейшего производителя электромобилей Tesla, в то же время он основал и управляет SpaceX, The Boring Company и Neuralink. Его прибыль формируется за счет средств продажи принадлежащих ему акций этих компаний.

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