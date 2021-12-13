Помощь тысяч украинцев подарила Вове здоровое будущее

Украинцы после выхода сюжета о помощи Вове собрали средства, а проект "Здійсни мрію" отправил мальчика на желаемую операцию.

История 8-летнего Вовы Петухова из Николаевщины тронула много людей, которые, объединившись, спасли будущее малышу.

В сентябре ТСН рассказывала о мальчике, которому собирали средства на уникальный электростимулятор, именно ему предстояло прекратить у ребенка постоянные эпилептические приступы после перенесенного энцефалита.

Из-за них малыш перестал говорить, реагировать на других и у него случился откат в развитии. Родители с врачами попробовали много методов лечения, но ничего не действовало, так что только вживление в грудную клетку стимулятора могло исправить ситуацию.

За считанные недели после сюжета ТСН нужные 48 тысяч евро на прибор были собраны. Чтобы помочь ребенку, присоединилась и команда проекта "Здійсни мрію" телеканала "1+1". Как только они узнали, что Вова может уже отправляться на лечение, решили подарить семье бесплатные билеты на все перелеты в Испанию, где и должна была состояться такая желанная операция. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с программой "Под крылом", где все пассажиры Fly UIA могут пожертвовать свои накопленные мили на авиабилеты для детей, нуждающихся в лечении за рубежом.

Помощь ТСН: 8-летнему Вове удалось собрать средства на уникальный электростимулятор

В октябре стимулятор был успешно установлен в Барселоне и через два месяца он прижился в теле мальчика. На последние настройки прибора малыш отправился несколько дней назад.

"Стимулятор придает импульс на нерв, который может дезактивировать все точки эпилепсии головного мозга. Если нам удастся снизить количество приступов, тогда Вова сможет начать реабилитацию. Я даю 70% шанса, что ситуация улучшится", — утверждает испанский врач Вовы.

Уже по прилету из Барселоны Вову с родителями встречает куратор проекта "Здійсни мрію", ведущая ТСН Лидия Таран. Вова спокоен и внимателен, ведь со времени включения стимулятора у него пока не было никакого приступа.

"Вчера спал, что аж похраповал. Теперь другая жизнь начнется", — говорит мама мальчика.

Впереди у Вовы длинный путь реабилитации, но родители счастливы и уверены в итоге. Еще раз благодарят каждого, кто помог, чтобы их мечта — о здоровом сыне — стала реальностью.

"Всем украинцам спасибо, что помогли нам в этой поездке, со сбором средств. И мы очень надеемся, что через некоторое время Вова сам сможет всех поблагодарить", — говорит мама ребенка.