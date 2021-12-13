Умер режиссер фильма "Асса" Сергей Соловьев

Мужчине было 77 лет.

Умер известный советский и российский кинорежиссер – Сергей Соловьев.

О его смерти стало известно сегодня, 13 декабря. Он ушел из жизни в собственном доме. Мужчине было 77 лет.

Что именно послужило причиной смерти, пока неизвестно. Впрочем, режиссер тяжело болел. Источник сообщил изданию ТАСС, что у Соловьева были проблемы с сердцем.

Сергей Соловьев умер / kino-teatr.ru

Напомним, Сергей Соловьев был режиссером, сценаристом и продюсером. Среди его самый известных работ — "Асса", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", "Нежный возраст", "Анна Каренина", "Сто дней после детства" и "Дом под звездным небом".

Заметим, Сергей Соловьев неоднократно ездил в оккупированный Крым.

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