Помер режисер фільму "Асса" Сергій Соловйов

Чоловіку було 77 років.

Помер відомий радянський та російський кінорежисер – Сергій Соловйов.

Про його смерть стало відомо сьогодні, 13 грудня. Він пішов з життя у власному будинку. Чоловіку було 77 років.

Що саме стало причиною смерті, поки невідомо. Втім, режисер тяжко хворів. Джерело повідомило виданню ТАСС, що Соловйов мав проблеми з серцем.

Сергій Соловйов помер / kino-teatr.ru

Нагадаємо, Сергій Соловйов був режисером, сценаристом та продюсером. Серед його найвідоміших робіт - "Асса", "Чорна троянда - емблема печалі, червона троянда - емблема кохання", "Ніжний вік", "Анна Кареніна", "Сто днів після дитинства" та "Будинок під зоряним небом".

Зауважимо, Сергій Соловйов неодноразово їздив до окупованого Криму.

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