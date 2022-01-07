Дни Гекаты: как часто бывают и чем опасны

Дни Гекаты: как часто бывают и чем опасны

Дни Гекаты - 9, 15, 23, 29 дни лунного календаря, а также два дня до новолуния и в течение двух дней после.

Лунные циклы начинаются и заканчиваются так называемыми темными днями Луны, когда она не светит. Дни, когда Луна не видна на небе, а это два дня до новолуния и два дня после, называются днями Гекаты. Это одни из самых важных дней лунного цикла. Расскажем, как часто они бывают и чем опасны.

Геката: кто это

Геката - это древнегреческая богиня лунного света, преисподней, всего таинственного, магии и колдовства, она - внучка титанов. Древние греки иногда отождествляли её с богиней Луны Селеной.

Это божество смерти, ведьм, некромантии, ядовитых растений и многих других колдовских атрибутов. Есть предположение, что культ Гекаты существовал сначала у фракийцев и от них уже перешёл к грекам. Сначала в древнегреческой мифологии Геката не являлась отрицательным персонажем. Позже, с развитием культа Афродиты, Афины, Артемиды и других богинь, Геката отходит на задний план. Считается, что она дарует мудрость в народных собраниях, счастье на войне, богатую добычу в морском промысле.

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В древнегреческих Афинах ей посвящались первый и последний дни месяца. В современной неоязыческой религии под названием Викка Геката ассоциируется с аспектом старухи Триединой богини.

Дни Гекаты: что это

Дни Гекаты - это два дня до новолуния и в течение двух дней после. Также днями Гекаты некоторые специалисты считают 9, 15, 23, 29 дни лунного календаря. Еще дни Гекаты называют днями темной или черной Луны и даже сатанинскими, хотя богиня Геката не имеет никакого отношения к этому библейскому персонажу.

Дни Гекаты в лунном календаре считаются крайне неблагоприятными, критическими или даже переворотными.

Дни Гекаты: эзотерика

С точки зрения символизма и эзотерики Геката олицетворяет процесс, стихийную силу разрушения ради созидания, силу обновления. Считается, что в это время люди становятся максимально уязвыми, поэтому очкень легко подвержены стрессам, перепадам настроения, страдают от малейшего грубого слова. Люди становимся обидчивыми, раздражительными, подозрительными, предвзятыми, неуравновешенными, в них просыпаются все скрытые негативные эмоции. Эксперты даже утверждают, что в дни Гекаты повышается количество ДТП и обостряются хронические заболевания.

Дни Гекаты: что категорически запрещено делать

начинать новое дело;

совершать покупки;

планировать операции;

давать деньги в долг;

выяснять отношения;

вестись на провокации.

Дни Гекаты: что нужно делать

отпускать обиды;

избавляться от лишнего;

прощаться с людьми;

проанализировать переживания;

принимать ванны с полынью или лавандовым эфирным маслом;

поститься;

говорить только с теми, кого любите.

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