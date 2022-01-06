Растущая Луна в январе 2022: гороскоп для всех знаков зодиака

Растущая Луна в январе 2022: гороскоп для всех знаков зодиака

Растущая Луна – хороший период для начала реализации своих планов.

Время растущей Луны считается лучшим во всех смыслах. Это пик активности, который не следует упускать. Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака на период растущей Луны в январе 2022 ниже:

ТСН.ua

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

В группе вы можете сделать больше, чем в одиночку. Групповая динамика создает энергию, заставляющую вас идти дальше и двигаться вперед. Соберитесь вместе, чтобы получить больше.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Ищите способы выйти за пределы обыденности во всех повседневных делах. Ищите поддержку в символах, историях и мифах. Добавьте себе силы с помощью ароматов и музыки.

ТСН.ua

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Сложные ситуации – это возможность дать себе больше любви, создавать больше красоты. Найдите успех в совместных усилиях, где я есть взаимная страсть к процессу, партнерству или продукту.

ТСН.ua

РАК (22 июня-22 июля)

Украсьте свое окружение. Посадите и принесите цветы. Добавьте немного блеска. Добавьте искусство, заставляющее ваше сердце петь. Увеличьте свою чувствительность.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Задайте себе цель. Дайте своей жизни направление. Какой бы маленькой и большой бы ни была цель, выберите ее и начните что-то делать уже сегодня.

ТСН.ua

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Танцуйте, чтобы вы чувствовали себя живыми. Чтобы очистить душу, приблизьтесь к природе. Защищайте свои ценности.

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ТСН.ua

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Доверяйте импульсам вашей души. Не переосмысливайте свой каждый шаг. Не судите о ценности опыта, пока вы его не получили.

ТСН.ua

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Ищите себя настоящего. Уделите достаточно много времени, чтобы понять, кто вы. Учитесь не на опыте, а на инструкциях.

ТСН.ua

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Знайте, где обнаружить подлинность. Прислушайтесь к интуиции, а не к авторитетам. Отворачивайтесь от фальшивых друзей.

ТСН.ua

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Падение является частью пути, и путь постоянно меняется. Потому следует наслаждаться моментом. Будьте щедрыми на свою удачу.

ТСН.ua

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Помни, что удача видит больше, чем вы. Удача или неудача могут быть на самом деле не тем, что есть на самом деле.

ТСН.ua

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Оцените свои отношения. Сделайте так, чтобы ваш голос был услышан. Не приглашайте в вашу жизнь хаос.

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