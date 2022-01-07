Дні Гекати: як часто бувають і чим небезпечні

Дні Гекати – 9, 15, 23, 29 дні місячного календаря, а також два дні до молодика та протягом двох днів після.

Місячні цикли розпочинаються і закінчуються так званими темними днями Місяця, коли він не світить. Дні, коли Місяць не видно на небі, а це два дні до молодика і два дні після, називаються днями Гекати. Це одні з найважливіших днів місячного циклу. Розкажемо, наскільки часто вони бувають і чим небезпечні.

Геката: хто це

Геката — це давньогрецька богиня місячного світла, пекла, всього таємничого, магії та чаклунства, вона — онука титанів. Стародавні греки іноді ототожнювали її з богинею Місяця Селеною.

Це божество смерті, відьом, некромантії, отруйних рослин та багатьох інших чаклунських атрибутів. Є припущення, що культ Гекати існував спочатку у фракійців і вже перейшов до грекам. Спочатку в давньогрецькій міфології Геката була негативним персонажем. Пізніше, з розвитком культу Афродіти, Афіни, Артеміди та інших богинь Геката відходить на задній план. Вважається, що вона дарує мудрість у народних зборах, щастя на війні, багатий видобуток у морському промислі.

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У давньогрецьких Афінах їй присвячувалися перший та останній дні місяця. У сучасній неоязичницькій релігії під назвою Вікка Геката асоціюється з аспектом старої Триєдиної богині.

Дні Гекати: що це

Дні Гекати — це два дні до молодика та протягом двох днів після. Також днями Гекати деякі фахівці вважають 9, 15, 23, 29 днів місячного календаря. Ще дні Гекати називають днями темного або чорного Місяця і навіть сатанинськими, хоча богиня Геката не має жодного стосунку до цього біблійного персонажа.

Дні Гекати в місячному календарі вважаються вкрай несприятливими, критичними або поворотними.

Дні Гекати: езотерика

З погляду символізму та езотерики Геката уособлює процес, стихійну силу руйнування заради творення, силу оновлення. Вважається, що в цей час люди стають максимально вразливими, тому дуже легко схильні до стресів, перепадів настрою, страждають від найменшого брутального слова. Люди стаємо уразливими, дратівливими, підозрілими, упередженими, неврівноваженими, в них прокидаються усі приховані негативні емоції. Експерти навіть стверджують, що у дні Гекати підвищується кількість ДТП та загострюються хронічні захворювання.

Дні Гекати: що категорично заборонено робити

розпочинати нову справу;

здійснювати покупки;

планувати операції;

давати гроші у борг;

з'ясовувати стосунки;

вестись на провокації.

Дні Гекати: що потрібно робити

відпускати образи;

позбавлятися зайвого;

прощатися з людьми;

проаналізувати переживання;

приймати ванни з полином або лавандовою ефірною олією;

постити;

говорити лише з тими, кого любите.

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