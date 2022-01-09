З Казахстану прилетів літак з українцями на борту - МЗС

З Казахстану прилетів літак з українцями на борту - МЗС

На борту було 33 людини.

Літак, який евакуював із Казахстану 33 українців, приземлився у Києві.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, наступні рейси зі столиці Казахстанку заплановані на 13 та 16 січня.

Працюємо над організацією повернення решти українців, які звернулися за допомогою, особливо до Алмати. Україна не кидає своїх, це непорушний принцип", - написав очільник МЗС.

До слова, дані онлайн-табло аеропорту "Бориспіль" свідчать, що літак із Нур-Султана прибув о 20:42 за київським часом. Рейс виконувався спільно авіакомпаніями МАУ та Air Astana.

Слід зауважити, що 9 січня речник МЗС України, в Алмати зараз найбільше українців, які через скасовані авіарейси не можуть залишити Казахстан, - 116 громадян. Загиблих, постраждалих або затриманих українців під час масових протестів немає.

Нагадаємо, кілька днів поспіль у Казахстані тривали протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорстокіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку. Від 6 січня до Казахстану від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ) почали прибувати миротворчі сили.

Вже 7 січня ввечері влада Казахстану повідомила про взяття під контроль міст і майже повне відновлення порядку.

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