Из Казахстана прилетел самолет с украинцами на борту – МИД

На борту было 33 человека.
Самолет, эвакуировавший из Казахстана 33 украинца, приземлился в Киеве.
Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, следующие рейсы из столицы Казахстанка запланированы на 13 и 16 января.
Работаем над организацией возвращения остальных украинцев, которые обратились за помощью, особенно в Алматы. Украина не бросает своих, это незыблемый принцип", — написал глава МИД.
Данные онлайн-табло аэропорта "Борисполь" свидетельствуют, что самолет из Нур-Султана прибыл в 20:42 по киевскому времени. Рейс выполнялся совместно авиакомпаниями МАУ и Air Astana.
Следует заметить, что 9 января спикер МИД Украины, в Алматы сейчас больше всего украинцев, которые из-за отмененных авиарейсов не могут покинуть Казахстан, — 116 граждан. Погибших, пострадавших или задержанных украинцев во время массовых протестов нет.
Напомним, несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке. С 6 января в Казахстан от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ) стали прибывать миротворческие силы.
Уже 7 января вечером власти Казахстана сообщили о взятии под контроль городов и почти полном восстановлении порядка.
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