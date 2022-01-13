Шевченко одужав від коронавірусу та керуватиме "Дженоа" в кубковій битві з "Міланом"

Шевченко одужав від коронавірусу та керуватиме "Дженоа" в кубковій битві з "Міланом"

Український фахівець повернеться на "Сан-Сіро", де минули найкращі роки його ігрової кар'єри.

Головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко вилікувався від коронавірусу та зможе керувати командою з лави запасних у матчі 1/8 фіналу Кубка Італії проти "Мілана".

45-річний український спеціаліст перед важливою грою здав негативний тест на COVID-19, повідомляє Tuttomercatweb.

Зазначимо, що через зараження коронавірусом Шевченко не міг бути присутнім у технічній зоні під час останнього поєдинку Серії А проти "Спеції", який завершився мінімальною домашньою поразкою "грифонів" (0:1). Замість нього вказівки гравцям з лави запасних роздавав його помічник Мауро Тассотті.

Поєдинок "Мілан" - "Дженоа" відбудеться сьогодні, 13 січня, о 22:00 за київським часом. Для Шевченка це буде повернення на стадіон "Сан-Сіро", де він досягнув неабияких успіхів з "россонері" в ролі гравця.

До цього "Дженоа" в рамках 1/32 фіналу здолала "Перуджу" (3:2);

Цього сезону "Мілан" та "Дженоа" вже зустрічалися, було це в рамках Серії А. Тоді "грифонами" вже керував Шевченко, а сама гра завершилася розгромною перемогою "россонері" з рахунком 3:0 ;

; "Дженоа" наразі має 12 очок та йде на передостанній, 19 позиції, в турнірній таблиці Серії А. "Грифони" тричі зіграли внічию та зазнали шістьох поразок під керівництвом Шевченка у внутрішній першості, забивши всього три голи

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