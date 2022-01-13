Жена Сасанчина показала живот через две недели после кесарева сечения

Иванна показала свою фигуру.

Жена победителя шоу "Голос країни" Романа Сасанчина – Иванна – показала, как выглядит ее фигура через две недели после рождения первенца.

В Instagram-stories 24-летняя блогерша опубликовала видео, где танцует на камеру в пижаме. В конце избранница певца опустила штаны и продемонстрировала свой животик. Также Иванна засветила пластырь на швах после кесарева сечения.

instagram.com/annavi_i

Кроме того, молодая мамочка поделилась, как чувствует себя после операции.

"Шов болит еще, но оно стоит того на 100%. Ради этого ощущения я бы еще 100 раз пошла, чтобы порезали", — отметила она.

А на вопрос подписчицы о восстановлении, она ответила, что не спит, ест через раз и мечтает о хорошем сне.

instagram.com/annavi_i

Заметим, Иванна и Роман 30 декабря в прошлом году впервые стали родителями. У супругов родилась девочка. Молодые родители дали ей редкое имя - Элизабет.

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