Жена Сасанчина показала живот через две недели после кесарева сечения

Иванна показала свою фигуру.
Жена победителя шоу "Голос країни" Романа Сасанчина – Иванна – показала, как выглядит ее фигура через две недели после рождения первенца.
В Instagram-stories 24-летняя блогерша опубликовала видео, где танцует на камеру в пижаме. В конце избранница певца опустила штаны и продемонстрировала свой животик. Также Иванна засветила пластырь на швах после кесарева сечения.
Кроме того, молодая мамочка поделилась, как чувствует себя после операции.
"Шов болит еще, но оно стоит того на 100%. Ради этого ощущения я бы еще 100 раз пошла, чтобы порезали", — отметила она.
А на вопрос подписчицы о восстановлении, она ответила, что не спит, ест через раз и мечтает о хорошем сне.
Заметим, Иванна и Роман 30 декабря в прошлом году впервые стали родителями. У супругов родилась девочка. Молодые родители дали ей редкое имя - Элизабет.
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