Армії РФ не вистачить вантажівок для вторгнення до України — Forbes

Армії РФ не вистачить вантажівок для вторгнення до України — Forbes

Саме тому у статті радять українським артилеристам, обираючи мішені, цілитися саме у російські вантажівки, без яких росіяни не можуть воювати.

Вторгненню РФ до України може завадити нестача військових вантажівок в російській армії, щоб забезпечити продовольство, пальне та озброєння.

Про це йдеться у статті Forbes.

Зазначається, що російська армія традиційно слабка у логістиці та постачанні. Росія протягом багатьох десятиліть уникала розміщення великих армій на великій відстані від власних кордонів.

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У виданні звернули увагу, що американські військові, які зазвичай воюють за кордоном, розвивали свої матеріально-технічні можливості та потенціал. Тоді як РФ виділяла більше власних ресурсів для танків, бойових літаків та підводних човнів.

Так, у кожній бригаді матеріально-технічного забезпечення армії РФ є приблизно 400 вантажівок загального призначення. Деякі з них несправні.

"Артилерії, протиповітряній оборони та інженерним формуванням також знадобляться боєприпаси, паливо, продовольство та запчастини. Поміркуйте, скільки вантажівок знадобиться, щоб переозброїти лише ракетні установки" — пишуть у статті.

Автори матеріалу вважають, що у разі повномасштабного вторгнення усіх російських сил, які наразі розмістилися біля українського кордону — 100 тис. військовослужбовців і 1 200 танків, Кремлю може банально забракнути техніки для матеріального забезпечення армії.

Саме тому у статті радять українським артилеристам, обираючи мішені, цілитися саме у російські вантажівки, без яких росіяни не можуть воювати.

Проблема залізниці

Щоправда, західні експерти не забули звернути увагу на залізницю.

"Росія величезна, а її дороги погані в порівнянні з дорогами в західних країнах. Це допомагає пояснити, чому країна та її армія так сильно спираються на залізницю для матеріально-технічного забезпечення", — йдеться у статті.

У Forbes підрахували, що кількість вагонів та залізничних платформ, які є у державній власності РФ, та у власності приватних структур, цілком достатньо для перекидання армії.

Та, за словами підполковник Армії США Алекса Вершиніна, залізничні станції не завжди розташовані у потрібному для армії місці, часто — далеко від лінії фронту. Саме тому вантажівки — незамінні для армії країни-агресорки.

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