США оприлюднять дані їхньої розвідки про плани Кремля щодо України

Радник США повідомив, що РФ може здійснити провокацію, аби придумати привід для вторгнення до України.

США пообіцяли найближчим часом оприлюднити дані американської розвідки про плани Кремля щодо України для того, аби не дозволити Росії звинуватити Україну у можливих провокаціях.

Про це під час брифінгу повідомив заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

За його словами, Міністерство оборони РФ готує, ймовірно, провокації для того, щоб звинуватити Україну в "підготовці неминучої атаки на російські сили на Сході України". Аби перевірити цей факт, американська розвідка збирає свої дані та інформацію щодо цією ситуації.

"Ми бачили цей сценарій у 2014 році. Вони готують його знову. Адміністрація матиме додаткові деталі щодо того, що ми бачимо в плані створення приводу, якими ми поділимося протягом наступних 24 годин", – заявив Салліван.

Нагадаємо, 14 січня у Росії у Східному військовому окрузі розпочалася раптова перевірка бойової готовності військ. В Міноборони РФ пояснюють, що вони нібито перевірятимуть можливості перевезення військових і проводитимуть тактичні заняття і влаштують бойові стрільби.

Раніше радник США попередив Кремль, що у разі повномасштабного вторгнення до України США посилять країни східного флангу НАТО.

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