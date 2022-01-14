США опубликуют данные их разведки о планах Кремля по Украине

США опубликуют данные их разведки о планах Кремля по Украине

Советник США сообщил, что РФ может совершить провокацию, чтобы придумать повод для вторжения в Украину.

США пообещали в ближайшее время опубликовать данные американской разведки о планах Кремля по Украине для того, чтобы не разрешить России обвинить Украину в возможных провокациях.

Об этом во время брифинга сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, Министерство обороны РФ готовит, вероятно, провокации для того, чтобы обвинить Украину в "подготовке неизбежной атаки на российские силы на Востоке Украины". Чтобы проверить этот факт, американская разведка собирает свои данные и информацию об этой ситуации.

"Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они готовят его снова. Администрация будет иметь дополнительные детали относительно того, что мы видим в плане создания повода, которыми мы поделимся в течение следующих 24 часов", – заявил Салливан.

Напомним, 14 января в России в Восточном военном округе началась внезапная проверка боевой готовности войск . В Минобороны РФ объясняют, что они будут проверять возможности перевозки военных и будут проводить тактические занятия и устроят боевые стрельбы.

Ранее советник США предупредил Кремль, что в случае полномасштабного вторжения в Украину США усилят страны восточного фланга НАТО.

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