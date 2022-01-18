В Україні прискорюють формування підрозділів тероборони: деталі

За кожним районом буде закріплено один батальйон, за регіоном - бригада.

Міноборони пришвидшує формування підрозділів Сил територіальної оборони Збройних сил України. Планується, що підрозділи повинні з'явитися у всіх областях України.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

У повідомленні відомства зазначають, що загалом до складу Сил ТрО ЗСУ ТрО входитиме понад 150 батальйонів - один батальйон на район. Також триває формування 25 бригад (один регіон – одна бригада).

"Постійна чисельність Сил ТрО у мирний час складатиме 10 тис. військовослужбовців. По штату особливого періоду підрозділи Сил ТРО нараховуватимуть понад 130 тис. осіб, для чого буде сформовано відповідний резерв", - наголосили у Міноборони.

За інформацією командувача Сил ТрО, станом на 17 січня визначено 86% місць дислокації підрозділів ТрО по всій Україні. У прикордонних регіонах бригади ТрО з початку січня набули 70% спроможності мирного часу. Темпи розгортання військового компоненту ТрО пришвидшуються.

Міністр відомства Олексій Резніков розповів, що розгортання системи ТрО відбуватиметься у три етапи.

На першому етапі бригади і батальйони Сил ТрО розгортатимуться по штату мирного часу. Це відбувається просто зараз Їх завданням є командування, навчання та злагодження цивільних осіб, які укладуть контракт про службу в резерві ТрО і захищатимуть територію, де проживають. Кожен батальйон нараховуватиме до 600 осіб. Другий етап - формування резерву ТрО по штатах особливого періоду. За тими, хто укладе контракт і служитиме у резерві ТрО, буде закріплено зброю. Вона буде видаватися на час навчань, або у разі виникнення визначених ситуацій. На третьому етапі розглядатимуть питання про необхідність створення у невеликих населених пунктах добровольчих формувань територіальних громад.

Перед укладанням контракту на службу у резерві ТРО кандидати мають пройти медогляд, а особи старші 40 років – військово-лікарську комісію. Адже резерв ТрО проходитиме інтенсивну підготовку.

Зазначається, наразі Міноборони розпочинає системний діалог з органами місцевої влади та самоврядування щодо забезпечення сил ТрО необхідними ресурсами. Йдеться про облаштування місць дислокації, забезпечення усіх комунікацій, створення режимно-секретних об’єктів та приміщень для зберігання зброї і боєприпасів, потреби у транспорті.

Нагадаємо, за інформаціює українськиї військових, поблизу наших кордонів зосереджено понад 100 тисяч російських військових.

Раніше керівник Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох, посилаючись на дані розвідки, повідомив, Російська Федерація може здійснити широкомасштабне вторгнення до України найближчими днями. США повідомили, що вони підготували 18 сценаріїв дій на випадок, якщо буде скоєно нове російське вторгнення до України. У разі повномасштабного вторгнення РФ до України, буде застосовано обмеження, які можуть завдати "дуже гострого болю" Москві.

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