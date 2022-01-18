16-річна донька Полякової показала рідкісні кадри зі своїм бойфрендом

Дівчина вже давно зустрічається з юнаком.
Старша донька української співачки Олі Полякової – Марія – показала рідкісні кадри зі своїм бойфрендом.
До слова, донька виконавиці опублікувала у своєму Instagram відео, на якому позувала перед камерою разом з Денисом.
До речі, схоже, що юнак знайомий з батьками дівчини. Цілком ймовірно, що він був разом з Машею на святі Олі Полякової. Донька виконавиці одягнула на день народження мами блискучий червоний костюм у блискітках. У тому ж самому вбранні вона красувалася поруч з Денисом.
Зазначимо, раніше Марія зустрічалася з іншим хлопцем, якого навіть знайомила з батьками. Тодішнього коханого дівчини звали Андрій, і він був молодший від Маші на два місяці.
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