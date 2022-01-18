Кіркоров українською мовою привітав Полякову з 38-річчям: "Моя Королева ночі"

Артистка вчора святкувала день народження.

Російський співак Філіп Кіркоров товаришує з українською артисткою Олею Поляковою.

Звісно ж, артист не міг не привітати Олю з днем народження. У своєму Instagram Кіркоров опублікував відео, на якому зображений разом з Поляковою.

Окрім того, він зворушливо звернувся до своєї подруги українською мовою.

"Моя Королева ночі! Прекрасна Ольга! Розкішна Ольга! Неймовірна Ольга! Номер 1! Майбутня королева Євробачення! Вітаю тебе з днем народження. Ти найкраща! Пишаюся нашою дружбою, нескінченно тебе люблю! Бажаю тобі лиш одного: здоров'я тобі, твоїй родині, твоїм прекрасним дівчаткам-красуням. Твій друг, Король Сонця, Філіп", - звернувся до Полякової Кіркоров.

Співачка своєю чергою відреагувала на таке чуттєве привітання та подякувала співаку.

Нагадаємо, в червні минулого року Кіркорова внесли до "чорного списку" Мінкульту. Співак виступав в окупованому Криму. А також він неодноразово висловлювався на підтримку режиму Путіна.

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