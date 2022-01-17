Олі Поляковій – 38: як змінилася зірка

Співачка заявила про себе 2000 року.

Відома українська співачка Оля Полякова святкує день народження.

17 січня артистці виповнюється 38 років. Знаменитість розпочала свій зірковий шлях на початку нульових.

Довгонога красуня достатньо довго йшла до популярності та тепер епатує публіку відвертими образами, потужним голосом та ефектними шоу. З нагоди свята редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, як змінилася артистка за 20 років.

Оля Полякова закінчила музичну школу у рідній Вінниці та вступила до музичного училища культури і мистецтв на клас хорового диригування. Вищу освіту майбутня зірка здобула у Київському національному університеті культури по класу естрадного вокалу.

Оля Полякова з мамою / instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова в 16 років / instagram.com/polyakovamusic

instagram.com/polyakovamusic

Свій перший кліп виконавиця випустила 2000 року на пісню "Так не бывает". У відео співачка постала вже із фірмовим білявим волоссям, втім, у доволі скромному та милому образі.

З роками луки Полякової ставали все відвертішими та ефектнішими. Так, 2001-го Оля випустила кліп на сингл "Цілуй мене". У ролику співачка постала в еротичних комплектах спіднього.

Неабиякий фурор артистка спричинила за сім років, коли представила хіт "Суперблондинка", в якому і показала новий грайливий образ.

ukrday.com

polyakova.com.ua

Шалена популярність до зірки прийшла після випуску хітів Russian Style, "#Шлёпки" та "Люли". Фірмовий образ виконавиці – біляве волосся, кокошники, боді та підбори, які підкреслюють неймовірну фігуру артистки та її довжелезні ніжки.

Полякова полюбляє експериментувати з образами для знімань, втім, в житті не вдається до кардинальних змін.

jetsetter.ua

jetsetter.ua

прес-служба Олі Полякової

instagram.com/polyakovamusic

Співачка обожнює носити міні, сукні з глибоким декольте та латексні вбрання.

instagram.com/polyakovamusic

2017 року артистка взяла участь у шоу "Танці з зірками". У парі з хореографом Степаном Місюркою знаменитість дійшла до четвертого прямого ефіру.

Оля Полякова чимало разів позувала в еротичних фотосесіях для чоловічих глянців. Артистка не соромиться оголятися та показувати достоїнства своєї зовнішності.

2018 рік

instagram.com/polyakovamusic

2019 рік / instagram.com/polyakovamusic

Також співачка сміливо демонструє обличчя без макіяжу та не приховує, що вдається до уколів краси.

instagram.com/polyakovamusic

instagram.com/polyakovamusic

Загалом, протягом сольної кар'єри Оля Полякова випустила близько 30 кліпів та зіграла епізодичні ролі у восьми фільмах. Зірка має армію прихильників.

2020 рік / instagram.com/polyakovamusic

Зараз фірмовий стиль зірки – білява шевелюра, яскравий макіяж, відверті міні, вбрання з глибоким декольте або з екстремальними розрізами. Кокошники артистка замінила на масивні аксесуари.

Secret Service EA

instagram.com/polyakovamusic

Цього року Полякова стала зірковою тренеркою шоу "Голос країни-12".

Оля Полякова на шоу "Голос країни-12" / instagram.com/polyakovamusic

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