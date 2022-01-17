Оле Поляковой – 38: как изменилась звезда

Певица заявила о себе в 2000 году.
Известная украинская певица Оля Полякова празднует день рождения.
17 января артистке исполняется 38 лет. Знаменитость начала свой звездный путь в начале нулевых.
Длинноногая красавица достаточно долго шла к популярности и теперь эпатирует публику откровенными образами, мощным голосом и эффектными шоу. Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, как изменилась артистка за 20 лет.
Оля Полякова закончила музыкальную школу в родной Виннице и поступила в музыкальное училище культуры и искусств на класс хорового дирижирования. Высшее образование будущая звезда получила в Киевском национальном университете культуры по классу эстрадного вокала.
Свой первый клип исполнительница выпустила в 2000 году на песню "Так не бывает". В видео певица появилась уже с фирменным белокурыми волосами, впрочем, в довольно скромном и милом образе.
С годами луки Поляковой становились все откровеннее и эффектнее. Так, в 2001 Оля выпустила клип на сингл "Цілуй мене". В ролике певица предстала в эротических комплектах нижнего белья.
Большой фурор артистка вызвала через семь лет, когда представила хит "Суперблондинка", в котором и показала новый игривый образ.
Бешеная популярность к звезде пришла после выпуска хитов Russian Style "#Шлёпки" и "Люли". Фирменный образ исполнительницы — белокурые волосы, кокошники, боди и каблуки, которые подчеркивают невероятную фигуру артистки и ее длинные ножки.
Полякова любит экспериментировать с образами для съемок, впрочем, в жизни не прибегает к кардинальным изменениям.
Певица обожает носить мини, платья с глубоким декольте и латексные наряды.
В 2017-м артистка приняла участие в шоу "Танці з зірками". В паре с хореографом Степаном Мисюркой знаменитость дошла к четвертому прямому эфиру.
Оля Полякова не раз позировала в эротических фотосессиях для мужских глянцев. Артистка не стесняется оголяться и показывать достоинства своей внешности.
Также певица смело демонстрирует лицо без макияжа и не скрывает, что прибегает к уколам красоты.
В общем, в течение сольной карьеры Оля Полякова выпустила около 30 клипов и сыграла эпизодические роли в восьми фильмах. У звездаы есть армия поклонников.
Сейчас фирменный стиль звезды — белокурая шевелюра, яркий макияж, откровенные мини, наряды с глубоким декольте или с экстремальными разрезами. Кокошники артистка сменила на массивные аксессуары.
В этом году Полякова стала звездным тренером шоу "Голос країни-12".
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