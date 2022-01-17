Оле Поляковой – 38: как изменилась звезда

Певица заявила о себе в 2000 году.

Известная украинская певица Оля Полякова празднует день рождения.

17 января артистке исполняется 38 лет. Знаменитость начала свой звездный путь в начале нулевых.

Длинноногая красавица достаточно долго шла к популярности и теперь эпатирует публику откровенными образами, мощным голосом и эффектными шоу. Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, как изменилась артистка за 20 лет.

Оля Полякова закончила музыкальную школу в родной Виннице и поступила в музыкальное училище культуры и искусств на класс хорового дирижирования. Высшее образование будущая звезда получила в Киевском национальном университете культуры по классу эстрадного вокала.

Оля Полякова с мамой / instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова в 16 лет / instagram.com/polyakovamusic

instagram.com/polyakovamusic

Свой первый клип исполнительница выпустила в 2000 году на песню "Так не бывает". В видео певица появилась уже с фирменным белокурыми волосами, впрочем, в довольно скромном и милом образе.

С годами луки Поляковой становились все откровеннее и эффектнее. Так, в 2001 Оля выпустила клип на сингл "Цілуй мене". В ролике певица предстала в эротических комплектах нижнего белья.

Большой фурор артистка вызвала через семь лет, когда представила хит "Суперблондинка", в котором и показала новый игривый образ.

ukrday.com

polyakova.com.ua

Бешеная популярность к звезде пришла после выпуска хитов Russian Style "#Шлёпки" и "Люли". Фирменный образ исполнительницы — белокурые волосы, кокошники, боди и каблуки, которые подчеркивают невероятную фигуру артистки и ее длинные ножки.

Полякова любит экспериментировать с образами для съемок, впрочем, в жизни не прибегает к кардинальным изменениям.

jetsetter.ua

jetsetter.ua

пресс-служба Оли Поляковой

instagram.com/polyakovamusic

Певица обожает носить мини, платья с глубоким декольте и латексные наряды.

instagram.com/polyakovamusic

В 2017-м артистка приняла участие в шоу "Танці з зірками". В паре с хореографом Степаном Мисюркой знаменитость дошла к четвертому прямому эфиру.

Оля Полякова не раз позировала в эротических фотосессиях для мужских глянцев. Артистка не стесняется оголяться и показывать достоинства своей внешности.

2018

instagram.com/polyakovamusic

2019 / instagram.com/polyakovamusic

Также певица смело демонстрирует лицо без макияжа и не скрывает, что прибегает к уколам красоты.

instagram.com/polyakovamusic

instagram.com/polyakovamusic

В общем, в течение сольной карьеры Оля Полякова выпустила около 30 клипов и сыграла эпизодические роли в восьми фильмах. У звездаы есть армия поклонников.

2020 / instagram.com/polyakovamusic

Сейчас фирменный стиль звезды — белокурая шевелюра, яркий макияж, откровенные мини, наряды с глубоким декольте или с экстремальными разрезами. Кокошники артистка сменила на массивные аксессуары.

Secret Service EA

instagram.com/polyakovamusic

В этом году Полякова стала звездным тренером шоу "Голос країни-12".

Оля Полякова на шоу "Голос країни-12" / instagram.com/polyakovamusic

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