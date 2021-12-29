Тимур Мирошниченко тогда и сейчас: как изменился ведущий "Твого дня" за 35 лет

Тимур Мирошниченко тогда и сейчас: как изменился ведущий "Твого дня" за 35 лет

Подбор интересных фактов из жизни ведущего канала 1+1.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает вашему вниманию подборку интересных фактов из жизни ведущего инфотейнмент-шоу "Твій день" Тимура Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко родился 9 марта 1986 года в Киеве. Мама ведущего Тамара Евгеньевна 26 лет проработала в гимназии инспектором питания. Папа был полковником, но в конце 90-х уволился из Вооруженных Сил. У Тимура есть старшая на 12 лет сестра Таня.

Тимур вместе с мамой, папой и сестрой

Уже в первом классе Тимур понял, что желает связать свою жизнь с творчеством. На одном из новогодних утренников в школе был спектакль-вертеп, в конце которого ведущий выводил козу – двух своих одноклассников в костюме животного. Тимуру настолько понравилось выступать перед публикой, что почувствовал – это когда-нибудь обязательно станет его профессией.

Тимур в школе (за партой слева)

В детстве ведущий занимался многими видами спорта, однако больше всего увлекался футболом. Отдал ему 9 лет своей жизни. Но из-за серьезной травмы ноги был вынужден покинуть спорт. Тогда Тимур с головой ушел в школьный КВН, которым продолжил заниматься уже студентом.

Тимур в детстве любил коллекционировать разные карты с изображением спортивных игроков и кепсы (фишки). В более взрослом возрасте это переросло в большое хобби – сейчас Тимур собирает пивные бокалы из всех стран. У ведущего их насчитывается более 100.

В 2002-м Тимур поступил в Национальный Авиационный Университет на специальность "Психология". Ведущий играл в университетской сборной КВН.

На втором курсе Тимур принимал участие в большом концерте к 70-летию университета. После выступления режиссер мероприятия предложил юноше стать ведущим ток-шоу. Будущий руководитель пообещал позвонить по телефону, но сделал это только через два года. Тимур успешно справился с прямыми эфирами и почти сразу же ему предложили работу на "Евровидении". Долгое время он был комментатором детских и взрослых конкурсов, а в 2017 впервые стал ведущим международного финала.

Тимур посещал военную кафедру, затем месяц служил в Ивано-Франковской авиационной части.

В мае 2021 года Тимур стал ведущим дневного шоу "Твій день" на 1+1. С коллегами Владимиром Рабчуном и Стасей Ровинской очень быстро нашли общий язык. Сейчас же понимают друг друга без слов — достаточно одного взгляда.

Тимур Мирошниченко в шоу "Твой День"

Тимур за свою карьеру получил немало наград и благодарностей – за детское "Евровидение" 2009 и 2013 годов. Стал лауреатом премии Celebrity Awards 2020 в номинации Телеведущий года. А в сентябре 2021 стал победителем премии "Папа года 2021" в номинации "Папа-блогер". Тимур считает эту награду главной в его жизни, ведь она касается детей.

Тимур с женой и детьми

С супругой Инной Рудник Тимур познакомился на юбилее юридической компании, где работала женщина. Тимур был ведущим этого мероприятия. После празднования мужчина отправил ей смайлик в Facebook. Но будущая жена ответила только через 2,5 года. У пары завязался разговор и уже через несколько дней они пошли на кофе. Поженились влюбленные в январе 2018-го. В июне того же года у пары родилась дочь Мия. А в январе 2020-го Инна подарила мужу сына Марка.

Тимур с женой

Сейчас семейная пара обожает путешествовать. За пандемический 2020 год им удалось совершить 10 путешествий. Супруги увлекаются парусным спортом – это приносит в их жизнь адреналин и азарт. Также в последнее время Тимур занимается большим теннисом и уже в следующем году хочет поучаствовать в первых соревнованиях.

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