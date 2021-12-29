"Северный поток-2" полностью готов к работе — Nord Stream 2 AG

Заполнение первой нити "Северного потока-2" произошло 4 октября, а второй – 17 декабря.

Компания Nord Stream AG 2 сообщила, что 29 декабря завершилась процедура заполнения газом второй нитки российского газопровода «Северный поток — 2», который пойдет в Европу в обход Украины.

Об этом сообщают на сайте регулятора.

"В соответствии с планом и проектными требованиями, нить заполнена так называемым техническим газом в объеме примерно 177 млн ​​м 3 , что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе ", — говорится в сообщении.

В компании уверяют, этого давления достаточно, чтобы в дальнейшем приступить к транспортировке газа.

У Путина заявили, что запуск "Северного потока-2" является "выгодным для Украины, поскольку приведет к снижению цены на газ в Европе, в том числе и для украинских потребителей".

Отметим, пока газопровод не запущен, поскольку происходит его сертификация Германией и европейскими структурами. По прогнозам, сертификация закончится не раньше середины 2022 года.

Стоит отметить, что заполнение первой нити "Северного потока-2" произошло 4 октября, а второй — 17 декабря. Напомним, сначала сертификацию оператора "Северного потока-2" должны были завершить к 8 января 2022 года, но процесс был заморожен в середине ноября.

Как сообщалось ранее, глава германского МИД Анналена Бербок заявила, что не видит оснований для ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию, поскольку он не отвечает нормам европейского энергетического законодательства. Также политик подчеркнула, что в случае нападения России на Украину газопровод могут отключить.

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