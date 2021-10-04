Россия начала заполнять газом "Северный поток-2"

Стоимость российского газа в Европе сразу подешевела.

В понедельник, 4 октября, оператор газопровода "Северный поток-2", по которому российский газ будет поступать в Европу в обход Украины, начал процедуру по заполнению газом его первой нитки.

Об этом сообщили на официальном сайте компании.

Оператор "Северного потока-2" сообщил, что нитка газопровода будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь того объема и давления, которые необходимы для дальнейшего технического тестирования. "Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются", — говорится в сообщении компании.

В то же время, как сообщает ТАСС, биржевая цена газа в Европе на фоне новостей о заполнении первой нитки "Северного потока — 2" стала меньше. Газ подешевел более чем на $ 40, опустившись ниже $ 1150 за тыс. куб. м, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

Напомним, 6 сентября этого года на дно Балтийского моря была положена последняя труба газопровода "Северный поток-2".

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