Росія почала заповнювати газом "Північний потік-2"

Вартість російського газу в Європі одразу подешевшала.

У понеділок, 4 жовтня, оператор газопроводу “Північний потік-2”, яким російський газ буде надходити до Європи в обхід України, розпочав процедуру щодо заповнення газом його першої нитки.

Про це повідомили на офіційному сайті компанії.

Оператор “Північного потоку-2” повідомив, що нитка газопроводу буде поступово наповнюватися газом, щоб досягти того об’єму і тиску, які необхідні для подальшого технічного тестування. “Пусконалагоджувальні роботи на другій нитці тривають”, - йдеться в повідомленні компанії.

Водночас, як повідомляє ТАСС, біржова ціна газу в Європі на тлі новин про заповнення першої нитки "Північного потоку - 2" стала меншою. Газ подешевшав більш ніж на $ 40, опустившись нижче $ 1150. за тис. куб. м, свідчать дані торгів на біржі ICE.

Нагадаємо, 6 вересня цього року на дно Балтійського моря було покладено останню трубу газопроводу "Північний потіку-2".

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