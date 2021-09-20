"Газпром" надеется до конца года запустить "Северный поток-2"

"Газпром" надеется до конца года запустить "Северный поток-2"

Укладка труб завершилась 10 сентября.

"Газпром" планирует запустить российский трубопровод "Северный поток-2" до конца 2021 года.

Об этом сообщают в пресс-службе компании.

Несмотря на проблемы с сертификацией, "Газпром" планирует уже к концу этого года прокачать 5,6 миллиарда кубометров топлива. Следует заметить, что представитель Федерального сетевого агентства Германии Фитьо Вульф сообщал, что сертификация, несмотря на то, что документы уже поданы, продлится от двух до четырех месяцев.

К слову, укладка труб завершилась 10 сентября. Сейчас продолжаются наладочные работы. В "Газпроме" отмечают, что на первой нитке они уже заканчиваются.

Как сообщалось, США отказались похоронить "Северный поток-2". Администрация Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода "Северный поток-2" "в соответствии с национальными интересами".

Вместе с этим США и Германия изучают возможности укрепления энергетического сектора Украины на фоне завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

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