В Одесской области поезд насмерть переехал парня

Избежать столкновения не удалось.

Сегодня около двух часов ночи на железнодорожном перегоне между станциями "Перелеты" и "Балта" произошел смертельный инцидент.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

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По словам машиниста товарного поезда, он увидел парня на путях и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

От полученных травм 18-летний житель Балты погиб на месте.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Напомним, поезд пригородного сообщения нанес смертельные травмы 41-летнему мужчине на станции "Одесса — Застава II". От полученных травм пострадавший погиб мгновенно.

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