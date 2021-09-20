В Одесской области поезд насмерть переехал парня

Избежать столкновения не удалось.
Сегодня около двух часов ночи на железнодорожном перегоне между станциями "Перелеты" и "Балта" произошел смертельный инцидент.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
По словам машиниста товарного поезда, он увидел парня на путях и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.
От полученных травм 18-летний житель Балты погиб на месте.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Напомним, поезд пригородного сообщения нанес смертельные травмы 41-летнему мужчине на станции "Одесса — Застава II". От полученных травм пострадавший погиб мгновенно.