Ведущие ТСН Падалко и Гринчук признались, планируют ли еще детей

Ведущие ТСН Падалко и Гринчук признались, планируют ли еще детей

Маричка воспитывает троих детей, а Святослав — одну дочь.

Ведущие ТСН Маричка Падалко и Святослав Гринчук рассказали о своих планах относительно рождения детей.

Так, Маричка воспитывает троих детей, а Святослав — одну дочь. В программе "Світське життя" Гринчук поделился, что пока он и жена не думают о пополнении в семье. Со своей стороны, телеведущая намекнула коллеге, что не стоит зарекаться, поскольку она также не планировала второго и третьего ребенка.

На это Святослав ответил: "Первый ребенок появился на 17 году отношений, поэтому у нас с планированием несколько серьезнее".

Также Падалко призналась, что сейчас ностальгирует за маленькими детьми, впрочем, на четвертого малыша не решается.

"Я хочу на ручки взять всех детей, которых приводят в ньюзрум коллеги. Но я понимаю, что, наверное, я уже все", — поделилась Маричка.

Планируют ли Маричка Падалко и Святослав Гринчук еще одного ребенка

Напомним, ранее Маричка Падалко рассекретила, что привезла дочери-имениннице из Америки. Из-за командировки ведущая пропустила день рождения Кати.

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