Ведучі ТСН Падалко та Гринчук зізналися, чи планують ще дітей

Ведучі ТСН Падалко та Гринчук зізналися, чи планують ще дітей

Марічка виховує трьох дітей, а Святослав – одну.

Ведучі ТСН Марічка Падалко та Святослав Гринчук розповіли про свої плани щодо народження дітей.

Так, Марічка виховує трьох нащадків, а Святослав – одну донечку. У програмі "Світське життя" Гринчук поділився, що поки що він та дружина не думають про поповнення в родині. Зі свого боку, телеведуча натякнула колезі, що не варто зарікатися, оскільки, вона також не планувала другу та третю дитину.

На це Святослав відповів: "Перша дитина з’явилася на 17 році стосунків, тому у нас із плануванням дещо серйозніше".

Також Падалко зізналася, що зараз ностальгує за маленькими дітьми, втім, на четвертого малюка не наважується.

"Я хочу на ручки взяти усіх малюків, яких приводять до ньюзруму колеги. Але я розумію, що, напевно, я вже все", – поділилася Марічка.

Чи планують Марічка Падалко та Святослав Гринчук ще одну дитину

Нагадаємо, раніше Марічка Падалко розсекретила, що привезла доньці-іменинниці з Америки. Через відрядження ведуча пропустила день народження Каті.

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