У Херсонській області зникла школярка Тетяна Симоненко: прикмети дівчинки

Дитина пішла з дому 18 вересня.

У Херсонській області поліція розшукує дівчинку - неповнолітню Тетяну Симоненко.

Про це повідомив відділ комунцікації поліції області.

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Зазначається, що до чергової частини Бериславського районного відділу поліції із заявою звернулася 36-річна місцева мешканка. За її словами, 13-річна донька Тетяна Симоненко 18 вересня близько 12:00 пішла з дому і не повернулася.

Прикмети дівчинки: на вигляд 12-15 років, зріст 155 см, худорлявої статури, волосся по плечі темно-русяве.

Дівчинка була одягнена: у чорну кофту і сірі джинси.

У поліції просять тих, хто володіє інформацією про місцезнаходження неповнолітньої, повідомити до відділу поліції за телефонами: 095-534-23-69, 099-269-02-94 або 102.

Як повідомлялося, у Херсонській області поліція розшукує неповнолітню Мадонну Альохіну, жительку Олешок. Прикмети: зріст 150-155 см, середньої статури, волосся довге, очі карі. Особливі прикмети: на лівій скроні, біля брови, невеликий шрам.

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