Держбюджет-2022: коли уряд представить проєкт у Верховній Раді

Ще 15 вересня Кабмін погодив проєкт бюджету на 2022 рік.

У вівторок, 21 вересня, планується представлення урядом проєкту Закону про Державний бюджет України на 2022 рік у Верховній Раді.

Про це 20 вересня повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

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"21 вересня планується до розгляду законопроєкт "Про Державний бюджет України". Ми не можемо собі дозволити зволікати. Ми з вами вже двічі відійшли від ганебної практики бюджетних ночей або "бюджету під ялинку". Тому сподіваюся, і цього разу разом із урядом ми зможемо сформувати якісний фінансовий документ, за яким буде жити вся держава наступного року", – зазначив Дмитро Разумков.

Нагадаємо, 15 вересня Кабінет міністрів України погодив проєкт бюджету на 2022 рік. Більш детально про те, куди та скільки коштів планують виділити - у матеріалі ТСН.ua.

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