Центр Одеси опинився без електропостачання: що сталося

Центр Одеси опинився без електропостачання: що сталося

Вранці сталася аварія на кабельній лінії.

Центр Одеси залишився без електропостачання через аварію на кабельній лінії.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК "Одеські електромережі".

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Зазначається, що аварійне відключення кабельної лінії "Порт – 1,2,3" сталося у понеділок, 20 вересня, о 09:30. Без світла залишилися мешканці вулиць Приморська, Катерининська, Канатна, Буніна. Електропостачання немає на Думській площі та Приморському бульварі.

До слова, через аварію Одеська міськрада перенесла апаратну наради, яка була запланована на ранок 20 вересня.

На місці аварії працюють фахівці ДТЕК. Причини відключення світла наразі невідомі. Коли в центральній частині Одеси з'явиться електрика, поки не відомо.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 19 вересня через негоду 32 населених пункти залишились без світла у трьох областях: Сумська – 18, Миколаївська – 8 та Чернігівська – 6.

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